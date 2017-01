POL-H: Nachtragsmeldung Zeugenaufruf! Junger Mann lebensgefährlich verletzt in Klinik eingeliefert - Identität geklärt

Hannover (ots) - Bei der Person, die in der Nacht zu Neujahr mit schwersten Verletzungen in der U-Bahn-Station "Geibelstraße" aufgefunden wurde (wir haben berichtet), handelt es sich um einen 40-jährigen Hannoveraner aus dem Stadtteil Bothfeld - sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch. Die Ermittlungen, wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat, dauern gegenwärtig an.

Daher sucht die Polizei weiterhin Zeugen, die gebeten werden, Kontakt zum Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /now, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3524718

