POL-H: Lebensgefährlich verletzter Radfahrer

Hannover (ots) - Am Samstag, 31.12.2016, kurz vor Mitternacht, ist ein Mountainbiker beim Überqueren der Ferdinand-Wallbrecht-Straße (List) von einem VW Touran (Taxi) erfasst worden. Der 27-Jährige hat sich hierbei schwerste Verletzungen zugezogen und schwebt in Lebensgefahr.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 27 Jahre junge Mann in der Silvesternacht, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, mit seinem Mountainbike die Fahrbahn der Ferdinand-Wallbrecht-Straße - aus Richtung Steinmetzstraße / An der Lister Kirche kommend - gequert. Auf der Ferdinand-Wallbrecht-Straße kollidierte er dann mit dem aus seiner Sicht von links kommenden Taxi. Dessen 49-jähriger Fahrer war in Richtung Lister Kirchweg unterwegs gewesen und hatte gerade den Einmündungsbereich zur Steinmetzstraße erreicht - trotz eines Brems- und Ausweichmanövers konnte er den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von der Front des VW Touran erfasst und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Klinik, sein Zustand ist kritisch. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Die Ferdinand-Wallbrecht-Straße war im Bereich der Unfallstelle für zirka drei Stunden voll gesperrt. /st

