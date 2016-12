POL-H: Nordstadt: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest!

Hannover (ots) - Beamte des Polizeikommissariats Nordstadt haben heute, 30.12.2016, zwei verdächtige Männer (32 und 39 Jahre alt) festgenommen. Das Duo steht im Verdacht, versucht zu haben, in Büroräume an der Straße An der Lutherkirche einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein aufmerksamer Anwohner gegen 02:45 Uhr die auffälligen Männer beobachtet. Im weiteren Verlauf sah der Zeuge, wie sich das Duo an einer Hauseingangstür zu schaffen machte und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Einbrecher noch vor dem Haus festnehmen. Darüber hinaus fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Männer Aufbruchswerkzeug und stellten dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen versuchten Einbruchs. Der 32-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Sein Komplize wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft angeordnet hat. /has, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell