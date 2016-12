POL-H: Langenhagen: Zwei Verkehrsunfälle auf dem Reuterdamm - Motorradfahrer schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, ist eine 29-Jährige am Reuterdamm mit ihrem Honda Jazz auf einen am Straßenrand geparkten Renault Megane aufgefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Als kurz darauf ein 60-Jähriger mit seinem VW Tiguan durch den unfallbedingten Rückstau bremsen musste, ist ihm ein 22-jähriger Motorradfahrer aufgefahren und dabei schwer verletzt worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 29-Jährige auf dem Reuterdamm in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie offenbar durch Unachtsamkeit den am rechten Fahrbahnrand parkenden Renault übersah und auf diesen auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Durch die im Rahmen der Unfallaufnahme einspurige Verkehrsführung kam es zu einem leichten Rückstau. Gegen 15:40 Uhr musste dadurch der 60-Jährige, der mit seinem Auto in Richtung Langenhagen fuhr, in Höhe der Unfallstelle bremsen. Dies bemerkte der 22-jährige Ducati-Fahrer zu spät und konnte eine Kollision mit seinem Vordermann nicht mehr verhindern. Durch den anschließenden Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Auch er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

An den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8 000 Euro. Der Reuterdamm war bis zirka 16:15 Uhr voll gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. /pfe

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell