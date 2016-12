POL-H: Lahe: Kind nach Treppensturz lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Ein vier Jahre altes Mädchen ist gestern Abend, 28.12.2016, in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Straße Im Klingenkampe unter einem Treppengelände durchgefallen und schwer verletzt worden.

Dem aktuellen Stand zufolge waren mehrere Kinder nach dem Spielen gegen 20:30 Uhr in das Mehrfamilienhaus zurückgekehrt. Im weiteren Verlauf gingen sie in das erste Obergeschoss. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel die Vierjährige durch das noch nicht fertiggestellte Treppengeländer hindurch und stürzte in das Erdgeschoss. Dort blieb das Kind mit schwersten Verletzungen liegen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Derzeit besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /has, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell