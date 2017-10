POL-WES: Wesel - Exhibitionist

Wesel (ots) - Ein 65-jähriger Mann aus Wesel sprach am Montag um 18.20 Uhr mehrere Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren auf dem Berliner-Tor-Platz an und zeigte sich ihnen anschließend in schamverletzender Weise. Zeugen überwältigten den alkoholisierten Weseler und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 65-Jährigen vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

