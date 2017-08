POL-WES: Schermbeck - Einbrüche / Zeugen gesucht

Schermbeck (ots) - Unbekannt brachen in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 06.20 Uhr, in eine Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs an der Straße an der Landwehr ein und stahlen Werkzeugteile. Weiterhin öffneten sie gewaltsam einen Firmenwagen, der auf dem Gelände parkte. Aus diesem stahlen sie Werkzeug.

In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in einen Lagerschuppen an der Straße Im Heetwinkel. Hier erbeuteten die Täter zwei Fahrräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell