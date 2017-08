POL-WES: Alpen - Exhibitionist / Zeugen gesucht

Alpen (ots) - Ein Unbekannter zeigte sich am Montag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, am Römerweg in Bönning-Rill einer 72-jährigen Radfahrerin aus Alpen in schamverletzender Weise.

Beschreibung:

Etwa 25 Jahre alt, kurze, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt. Der Unbekannte führte ein dunkles Fahrrad mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 7142-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell