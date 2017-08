POL-WES: Rheinberg - Autos beschädigt / Zeugen gesucht

Rheinberg (ots) - Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, den Lack an mindestens elf Pkw, die am Innenwall und der Beguinenstraße parkten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

