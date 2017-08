POL-WES: Dinslaken - Elektrofahrrad-Training

Dinslaken (ots) - Elektrofahrräder oder sogenannte Pedelecs, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Verkaufszahlen boomen - das Fahrrad mit dem eingebauten "Rückenwind" ist ein Verkaufsschlager bei Jung und Alt. Diese Zweiräder fahren sich aber anders, als die herkömmlichen Fahrräder. Sie unterscheiden sich in Hinblick auf Handling, Bremsen und nicht zuletzt auch wegen der deutlich höheren Geschwindigkeit, von einem Rad ohne elektrische Unterstützung. Es ist daher sinnvoll, sich mit den speziellen Eigenarten und Besonderheiten auseinanderzusetzen und spezifische Handlungsabläufe zu trainieren. Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht aus diesem Grund ein Fahrtraining für Elektrofahrradfahrer an, damit sie ein Gefühl für dieses Fahrzeug entwickeln und im Straßenverkehr sicherer fahren können. Das Training dauert ca. 3 ½ Stunden und findet in der Zeit von 09.00 - 12.30 Uhr statt.

Der folgende Termin wird angeboten:

16.08.2017, Dinslaken, Realschule im GHZ, Kirchstr. 50, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr

Die Teilnehmer müssen ein eigenes Elektrorad mitbringen und selber für ihr leibliches Wohl sorgen. Da das Tragen eines Fahrradhelms der einzige passive Schutz des Radfahrers ist, macht es Sinn, ihn nicht nur während des Trainings aufzusetzen. Die Teilnahme am Training ist kostenlos, es wird aber um Voranmeldung unter der Rufnummer 0281/107-7777 gebeten.

