POL-WES: Verkehrsunfall / Seniorin verletzt

Wesel (ots) - Dienstag gegen 10:50 Uhr parkte eine 55-jährige Frau aus Rheinberg rückwärts,auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wesel-Lackhausen, aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 86-jährige Fußgängerin aus Wesel. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie verbleibt zur Beobachtung in einem örtlichen Krankenhaus. Am PKW entstand kein Sachschaden.

