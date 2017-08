POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Täterin mit Lichtbildern nach Diebstahl an einem Geldautomaten

2 weitere Medieninhalte

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am 26.05.2017 gegen 13.00 Uhr hob ein 76-jähriger Neukirchen-Vluyner Bargeld an einem Geldautomaten einer Bank an der Poststraße ab, vergaß jedoch das Geld aus dem Ausgabeschacht zu entnehmen. Erst beim Einsteigen in das Auto fiel ihm auf, dass er das Geld nicht entnommen hatte. Obwohl er sofort zum Geldausgabeautomaten zurück ging, war das Geld weg. Die Aufzeichnung einer Videokamera zeigt, wie eine bislang unbekannte Täterin nach dem Neukirchen-Vluyner an den Automaten heran tritt, das Geld entnimmt und anschließend die Bank verlässt.

Wer kennt die Frau auf den Lichtbildern bzw. wer kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem derzeitigen Aufenthalt machen?

