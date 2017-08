POL-WES: Rheinberg - Auseinandersetzung nach Kirmesveranstaltung

Rheinberg (ots) - Am Montag gegen 23.25 Uhr kam es im Anschluss an die Kirmes in Rheinberg an der Orsoyer Straße in Höhe der Straße Außenwall zu einer Schlägerei unter mehreren Personen. Bei Eintreffen der Polizei brüllten sich ca. 30, zum größten Teil alkoholisierte und überwiegend männliche Personen, lautstark an und gingen drohend aufeinander zu. Zwei männliche Personen hatten sich vor Eintreffen der Polizei leicht verletzt, eine ärztliche Erstversorgung war jedoch nicht erforderlich. Den Polizisten gelang es, die Menge zu beruhigen. Einen 21-jährigen sowie einen 25-jährigen Mann aus Rheinberg nahmen die Beamten in Gewahrsam. Für das Duo endete die Nacht in der Zelle.

