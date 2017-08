POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfallflucht / Weitere Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots) - Am Freitag gegen 14.00 Uhr hörte eine Zeugin auf einem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße einen lauten Knall. Als sie nachsah, bemerkte sie einen Unbekannten, der mit einem hellen PKW nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung L 7 abbog. Das unbekannte Fahrzeug hatte das Kennzeichen RE (weiteres nicht bekannt). Polizeibeamte stellten später fest, dass der Unbekannte einen schwarzen Citroen Berlingo beschädigt und sich entfernt hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell