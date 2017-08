POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Missbrauch von Notrufen / Vortäuschen einer Straftat / Ergänzende Meldung

Neukirchen-Vluyn (ots) - Wie bereits berichtet, wählte am Freitag gegen 07.30 Uhr eine zunächst unbekannte Person eine Notrufnummer und gab vor, ein Verbrechen begehen zu wollen.

Die Ermittlungen der Polizei führten zunächst zu einer Wohnung in Neukirchen-Vluyn, in der Spezialeinsatzkräfte an der Andreas-Bräm-Straße einen 20 Jahre alten Neukirchen-Vluyner vorläufig festnahmen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde dessen Identität missbräuchlich benutzt. Der Tatverdacht gegen den jungen Mann konnte somit schnell ausgeräumt werden.

Im weiteren Verlauf des Nachmittages gelang es den Spezialkräften, zwei weitere Neukirchen-Vluyner im Alter von 17 und 20 Jahren vorläufig festzunehmen. Beide missbrauchten gemeinschaftlich den Notruf und lösten damit den notwendigen Polizei-und Rettungseinsatz aus.

Das Duo erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell