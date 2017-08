POL-WES: Wesel - Diebinnen auf der Flucht festgenommen

Wesel (ots) - Am Freitag gegen 11.20 Uhr betrat eine 17-jährige Rumänin zusammen mit einer 15-jährigen Duisburgerin ein Kosmetikstudio am Platz Großer Markt. Unter dem Vorwand die Toilette aufsuchen zu wollen, entwendete die 17-Jährige in einem unbeobachteten Augenblick aus einer Kasse Bargeld und flüchtete anschließend mit ihrer Begleiterin in Richtung Dom. Im Rahmen der Fahndung fielen die beiden Frauen einer Zivilstreife der Polizei in Höhe der Straße Viehtor auf. Kurzerhand nahmen diese die beiden vorläufig fest. Die jungen Frauen sind bereits polizeibekannt. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die 17-Jährige. Kriminalbeamte übergaben die 15-Jährige ihren Eltern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell