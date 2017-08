POL-WES: Dinslaken - Unbekannte schlagen Scheibe eines Geschäfts ein / Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots) - Am Sonntag gegen 05.10 Uhr drangen Unbekannte nach dem Einschlagen einer Schaufensterscheibe in ein Bekleidungsgeschäft am Neutorplatz ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell