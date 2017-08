POL-WES: Rheinberg - Brand in einer städtischen Unterkunft / Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots) - Am Freitag gegen 16.20 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem derzeit unbewohnten Zimmer einer städtischen Unterkunft an der Berkevoortshofstraße. Installierte Rauchmelder machten die übrigen Bewohner auf den Brand aufmerksam, so dass diese sich ohne Verletzungen in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte verständigen konnten. Nach Löschen des Feuers durch die Feuerwehr nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

