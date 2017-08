POL-WES: Hamminkeln - Betrunkene Frau verursachte mehrere Unfälle

Hamminkeln (ots) - Zwei aufeinanderfolgende Knallgeräusche riefen am Freitag gegen 23.30 Uhr Anwohner der Klausenhofstraße auf den Plan. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass eine 46-jährige Frau aus Hamminkeln mit einem Pkw den Nelkenweg und anschließend die Klausenhofstraße befahren hatte. Zunächst kollidierte sie mit zwei geparkten PKW auf dem Nelkenweg. Infolge des Aufpralls platzen Farbeimer auf, die sich in einem der Autos befanden und beschmierten die Windschutzscheibe des PKWs der Frau. Diese jedoch setzte ihre Fahrt in Richtung Klausenhofstraße fort und beschädigte dort zwei weitere Fahrzeuge. Dadurch verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Da die Hamminkelnerin unter dem Einfluss von Alkohl stand, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Ihren Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell