POL-WES: Wesel - Brand einer Lagerhalle

Wesel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am heutigen Donnerstag gegen 10.10 Uhr eine Lagerhalle einer Speditionsfirma an der Büdericher Straße in Brand. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor diese auf weitere Gebäude übergriffen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell