POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Radladers / Weitere Zeugen gesucht

Wesel (ots) - In der Zeit von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen gelben Radlader der Marke Weidemann vom Typ WL 18. Das Fahrzeug war zum Zweck von Gartenbauarbeiten auf einem Gelände an der Straße An der Brauerei eingesetzt. Bei dem Radlader handelt es sich um einen selbstfahrende Arbeitsmaschine ohne Kabinenaufbau, ausgestattet mit Schaufel und Gabelaufnahme. Eine Zeugin hatte am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr Motorgeräusche im Bereich der Baustelle wahrgenommen. Ob diese Beobachtungen mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, ist zurzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0, in Verbindung zu setzen.

