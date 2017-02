POL-WES: Moers - Tödlicher Verkehrsunfall

Moers (ots) - Eine 51-jährige Frau aus Moers befuhr am Freitag Nachmittag gegen 14:20 Uhr mit ihrem PKW die Verbandsstraße in Richtung Hoher Weg. In Höhe Schürkampsweg verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam über einen Grünstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam kopfüber im Moersbach zum Stillstand. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Verbandstraße wurde für ca. zwei Stunden gesperrt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell