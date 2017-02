POL-WES: Dinslaken - Garagenbrand

Dinslaken (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstag gegen 12.45 Uhr zwei nebeneinander liegende Garagen an der Katharinenstraße in Brand. Das Feuer beschädigte einen Pkw und ein Motorrad. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Garagen verhindern. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell