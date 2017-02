POL-WES: Schermbeck - Einbruch / Zeugen gesucht

Schermbeck (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Alte Raesfelder Straße ein, indem sie ein Fenster einschlugen und eine Tür aufhebelten. Anschließend stahlen sie Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell