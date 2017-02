POL-WES: Moers - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Sieben Leichtverletzte

Moers (ots) - Am Freitag, den 03.02.2017, gegen 03.00 Uhr, kam es im Bereich der Hadrianstr./Asberger Str. zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Zu dem Brand kam es in der Erdgeschosswohnung einer 79-jährigen Hausbewohnerin. Da das Treppenhaus stark verraucht war, mussten einige Hausbewohner über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Durch die Rauchgase wurden insgesamt 7 Personen leichtverletzt und zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell