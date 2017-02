POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Büroräume / Zeugen gesucht

Rheinberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Büroraumes an der Straße Ostwall in Orsoy ein. Nachdem die Unbekannten in das Büro eingedrungen war, stahlen sie Bargeld und Süßigkeiten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

