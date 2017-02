POL-WES: Dinslaken - 81-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Dinslaken (ots) - Der bereits am Montag bei einem Verkehrsunfall an der Oberhausener Straße lebensgefährlich verletzte Dinslakener erlag gestern in einer Duisburger Spezialklinik seinen schweren Verletzungen. Der 81-Jährige war mit seinem Pedelec an der Oberhausener Straße in Höhe einer Fußgängerfurt auf die Fahrbahn in Richtung Kurt-Schumacher-Straße gefahren und gegen einen Pkw gestoßen, der die Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Oberhausen befahren hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell