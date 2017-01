POL-WES: Rheinberg - 28-Jähriger von Transporter angefahren / Zeugen gesucht

Rheinberg (ots) - Am Montag um 07.30 Uhr befuhr ein weißer Transporter die Bahnhofstraße aus Richtung Fossastraße kommend in Richtung Römerstraße. Der bislang unbekannte Fahrer bog anschließend nach links in die Hubert-Underberg-Allee ein und stieß mit einem 28-jährigen Fußgänger zusammen, der vom linken Gehweg der Bahnhofstraße kommend die Hubert-Underberg-Allee in Gehrichtung Römerstraße überqueren wollte. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr ohne anzuhalten über die Hubert-Underberg-Allee in Richtung der Straße Alte Landstraße davon. Der 28-Jährige Krefelder verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

