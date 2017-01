POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrüche / Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, die Eingangstür zu einem Bürogebäude an der Hochstraße auf und brachen anschließend in Büroräume der Stadt ein. Der Einbruch in eine Arztpraxis scheiterte.

Ob bzw. was die Täter erbeuteten, ist derzeit unbekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 9334-0.

