POL-WES: Moers - Verkehrsunfall / Polizei sucht Geschädigten

Moers (ots) - Eine 81-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn parkte am Freitag gegen 15.00 Uhr mit einem blauen Mazda 2 in eine Parklücke eines Parkplatzes einer Bank an der Straße Ostring ein. Hierbei beschädigte sie einen weißen Pkw mit DU-Kennzeichen (vermutlich Mini Countryman) in einer benachbarten Parklücke. Der Schaden an diesem Fahrzeug müsste sichrechtsseitig am Heck befinden.

Die Polizei bittet nun den/die Fahrer/in des weißen Pkw sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0, zu melden.

