POL-WES: Wesel - Einbruch / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Unbekannte erklommen in der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, ein Vordach eines Gebäudes an der Straße Am Schornacker und schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchwühlten sie die Büroräume der Firma für Garten- und Haushaltswaren, öffneten einen Tresor und flüchteten anschließend. Ob bzw. was sie erbeuteten, ist zurzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

