POL-WES: Hünxe - Bewohner überraschte Einbrecher / Zeugen gesucht

Hünxe (ots) - Am Samstag gegen 19.30 Uhr kehrte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Kirchstraße nach Hause zurück, als er einen unbekannten Mann dabei erwischte, wie dieser durch eine Scheibe ins Wohnzimmer stieg. Als der Täter den Bewohner erblickte, flüchtete er sofort. Zuvor hatte er ein Loch in eine Scheibe geschlagen und das Fenster geöffnet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt, 175 - 185 cm groß, korpulente Figur, südländisches Aussehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell