POL-WES: Voerde - Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Voerde (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf das Garagendach eines Einfamilienhauses am Finkenweg, schoben das Rollo eines Fensters in der ersten Etage hoch, schlugen die Scheibe ein und drangen ins Haus ein. Im Inneren entwendeten die Unbekannten einen Tresor und flüchteten unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell