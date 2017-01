POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer / Pkw flüchtet - Zeugensuche

Dinslaken (ots) - Am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Fahrrad die Voerder Straße und querte dabei die Bismarkstraße in Fahrtrichtung Feldstraße. Ein dunkler Pkw befuhr die Bismarckstraße in Fahrtrichtung B8. Der aus Sicht des Radfahrer von rechts kommende Pkw stieß gegen das Vorderrad des Radfahrers, so dass dieser mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Es entstand Sach- und Personenschaden. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern.

Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Dinslaken unter der Rufnummer 02064-6220 zu melden.

