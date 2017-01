POL-WES: Wesel - 17-Jähriger am Bahnhof überfallen / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Wesel verließ am Samstagabend gegen 20.20 Uhr den Bahnhof Wesel über den Treppenaufgang in Richtung Friedenstraße. Hier traf er auf zwei Jugendliche im Alter von ca. 17 - 18 Jahren. Einer der Jugendlichen hielt ihm am Arm, der Zweite forderte die Herausgabe des Mobiltelefons und der Geldbörse. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, erhielt er einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute über die Treppe in den Bahnhof. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281-107-0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell