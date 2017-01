POL-WES: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Moers (ots) - Am 28.01.2017, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Moers mit seinem PKW die Orsoyer Allee und bog nach links in die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab. Eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Moers kreuzte die Rheinberg Straße in Höhe Eicker Grund. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

