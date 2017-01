POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Moers (ots) - Am 27.01.2017, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem PKW die Kamper Str. in Richtung Moers. In Höhe des Ortsteils Moers-Meerfeld geriet die 50-Jährige aufgrund eines Schwächeanfalls mit ihrem PKW in den Gegenverkehr. Dort prallte sie frontal auf den entgegenkommenden PKW einer 49-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort. Eine 38-jährige Frau, ebenfalls aus Kamp-Lintfort, die mit ihrem PKW hinter der 49-Jährigen fuhr, konnte den vor ihr zusammenprallenden Fahrzeugen nicht mehr ausweichen und fuhr in diese hinein. Alle drei Frauen verletzten sich bei dem Unfall und wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Die 38-jährige Frau konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachsachaden von insgesamt 16000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell