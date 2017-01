POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Rheinberg (ots) - Heute kam es auf der Alte Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Mann aus Rheinberg verstarb.

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Rheinberg mit einem PKW die Alte Landstraße in Richtung Bahnhofstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß er gegen den entgegenkommenden LKW eines 52-jährigen Mannes aus Essen. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde der 52-jährige Pkw-Fahrer aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht.

Für die Dauer der Erstversorgung der Verletzten, die Bergung der Unfallfahrzeuge sowie der Unfallaufnahme war die Alte Landstraße gesperrt.

