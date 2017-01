POL-WES: Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Moers (ots) - Am 26.01.2017, gegen 11:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Duisburg die Düsseldorfer Straße aus Richtung Moers kommend. Im Kreuzungsbereich "An der Coelve"/ Schwarzen Weg fuhr er über die rotlichtzeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer 69-jährigen Frau aus Moers zusammen, die die Kreuzung mit ihrem Pkw überquerte. Die 69-Jährige und der 28-Jährige verletzten sich leicht. Die Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell