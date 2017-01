POL-WES: Hamminkeln - Zwei Wohnungseinbrüche in Dingden / Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots) - Am Mittwoch ereigneten sich in Dingden zwei Einbrüche in freistehende Einfamilienhäuser. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.20 Uhr versuchten unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Straße Am Hövel aufzuhebeln. Hier gelang es den Tätern nicht, ins Wohnhaus zu gelangen.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines ebenfalls freistehenden Einfamilienhauses am Deichweg ein. Hier allerdings gelangten sie in das Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen im Erdgeschoss und der ersten Etage.

Die Täter entwendeten eine Dokumentenmappe und ein Schlüsselbund. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell