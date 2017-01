POL-WES: Kamp-Lintfort - Exhibitionist flüchtig / Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch um 09.30 Uhr sprach ein bisher unbekannter Mann mit südländischem Aussehen in einem roten Kleinlaster eine 51-jährige Kamp-Lintforterin im Bereich Stephanswäldchen / Pappelsee an. Als die Frau an die geöffnete Scheibe der Fahrertür herantrat, zeigte sich der Unbekannte in schamverletzender Weise. Die Kamp-Lintforterin entfernte sich daraufhin von dem Kleinlaster mit dem Kennzeichen RE-AA, weiteres unbekannt, der anschließend in unbekannte Richtung davonfuhr.

Eine bislang unbekannte Zeugin teilte der 51-Jährigen unmittelbar daraufhin mit, dass sie kurz zuvor die gleichen Beobachtungen gemacht hatte.

Die Polizei bittet die o.g. Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiwache in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0, zu wenden.

