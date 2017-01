POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Mehrfamilienhaus / Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr, das Badezimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rotbachstraße ein. Danach gelangten sie ins Innere der Wohnung und stahlen ein Laptop der Marke Toshiba, ein iPad Air der Marke Apple, Schmuck sowie eine Lederjacke. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

