POL-WES: Moers - Unterschlagener Porsche wieder aufgetaucht

Wesel (ots) - Vor einigen Tagen hatte ein 35-jähriger Duisburger einen Porsche Panamera zum Kauf angeboten. Ein 21-jähriger Duisburger und eine 24-jährige Duisburgerin hatten sich daraufhin als Interessenten gemeldet und angegeben, den Wagen in einer Autowerkstatt in Moers überprüfen zu lassen. Der 35-Jährige übergab am Dienstag den Duisburgern das Fahrzeug und staunte nicht schlecht, als die Beiden nicht wieder zurückkehrten und informierte die Polizei. Wenig später gelang es Polizisten aus Duisburg, das Auto aufzufinden und dem Besitzer zurückzugeben.

Dem 21-Jährigen und der 24-Jährigen droht jetzt ein Strafverfahren.

