POL-WES: Dinslaken - Versuchter Einbruch in Reihenhaus / Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) - Am Dienstag ereignete sich in der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.40 Uhr an der Rosenstraße im Stadtteil Averbruch ein versuchter Einbruch in ein Reihenhaus. Bisher unbekannte Täter hatten versucht, durch Einschlagen der Terrassentür im Bereich der Verriegelung ins Haus zu gelangen.Die Schiebetür konnte wenige Zentimeter geöffnet werden. Ob bzw. was sie entwendeten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

