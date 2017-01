POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Dinslaken (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofsplatz / Wilhelm-Lantermann-Straße in Dinslaken. Ein Linienbus fuhr vom Busbahnhof kommend auf den genannten Kreuzungsbereich zu. Kurz vor Erreichen der Kreuzung betrat ein 74-jähriger Fußgänger vom Gehweg kommend die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde frontal vom Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 47-jährige Busfahrer sowie eine weitere Zeugin erlitten einen Schock. Der Bahnhofsplatz war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell