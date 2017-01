POL-WES: Wesel - Weseler nach Ladendiebstahl festgenommen

Wesel (ots) - Am Montagnachmittag beobachteten zwei Angestellte eines Geschäftes an der Julius-Leber-Straße einen 33-jährigen Weseler beim Diebstahl von mehreren Flaschen Spirituosen. Als die Angestellten den Mann ansprachen und festhalten wollten, schlug dieser um sich und wollte flüchten. Es gelang ihnen jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, so dass er festgenommen werden konnte.

Polizeibeamte führten den Weseler auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor, der Haftbefehlt erließ.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell