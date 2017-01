POL-WES: Wesel - Unfallflucht / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Montag gegen 15.30 Uhr fuhr ein blauer Lkw mit unbekanntem Kennzeichen auf der Norbertstraße gegen einen geparkten Pkw Opel Meriva. Der Lkw war in Fahrtrichtung Werftstraße unterwegs und beschädigte den Opel an der linken Fahrzeugseite. Er hatte eine blaue, offene Ladefläche.

Eine Fußgängerin sowie ein Fahrschullehrer in einem weißen Golf, der an der Unfallstelle vorbeifuhr, beobachteten den Unfall. Da diese vor Eintreffen der Polizei den Unfallort verlassen hatten, werden die Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell