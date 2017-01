POL-WES: Moers - Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Moers (ots) - Am Montag, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Hoher Weg in Repelen ein. Sie drangen in das Haus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob bzw. was sie entwendeten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell