POL-WES: Rheinberg - Diebstahl eines grauen Golf Plus / Zeugen gesucht

Rheinberg (ots) - Am Montag, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen grauen Golf Plus, der auf einem Garagenhof an der Straße Zu den Stationen geparkt war. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES-AH 425 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

