POL-WES: Wesel - Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Montag gegen 07.45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Weseler mit einem Fahrrad die Nordstraße aus Richtung Emmericher Straße kommend in Fahrtrichtung Nordstraße, als es zu einer Kollision mit einem schwarzen PKW kam, der in gleicher Richtung fuhr. Der 16-Jährige fiel daraufhin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell